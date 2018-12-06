В Раубичах протестировали технику для подготовки лыжных трасс и катков

Минский тракторный завод презентовал технику для подготовки лыжных трасс и катков, разработанную и произведенную по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает «Беларусь сегодня» .

Технику протестировали в спорткомплексе «Раубичи». Для подготовки лыжных трасс выпустили две машины на базе выпускаемых тракторов. Летом их можно будет перепрофилировать под сельское хозяйство. Также произвели специальный ратрак для подготовки спусков и склонов.

Кроме того, выпустили один льдозаливочный комбайн.

ФОТО1

ФОТО2

ФОТО3

Фото: «Беларусь сегодня».