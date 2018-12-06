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В Раубичах протестировали технику для подготовки лыжных трасс и катков
07.12.2018 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минский тракторный завод презентовал технику для подготовки лыжных трасс и катков, разработанную и произведенную по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает
Технику протестировали в спорткомплексе «Раубичи». Для подготовки лыжных трасс выпустили две машины на базе выпускаемых тракторов. Летом их можно будет перепрофилировать под сельское хозяйство. Также произвели специальный ратрак для подготовки спусков и склонов.
Кроме того, выпустили один льдозаливочный комбайн.
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Минский тракторный завод презентовал технику для подготовки лыжных трасс и катков, разработанную и произведенную по поручению президента Беларуси Александра...
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