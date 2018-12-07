ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Криушенко: «Если Глеб найдет для себя новые стимулы, думаю, он еще поиграет»

07.12.2018 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что полузащитник команды Александр Глеб вполне может продолжить карьеру. 

«Я понимаю, что Саша придает дополнительной уверенности. Игрок такого уровня, который поиграл в топовых европейских клубах, естественно, он обладает лидерскими качествами. Но мы должны быть к этому готовы, если вдруг Саша захочет завершить карьеру, здесь отнесешься только с пониманием. Но на данный момент то, что я вижу, последние игры, которые он проводил в сезоне, были достаточно качественными и с «Челси», и за сборную, и сейчас с «Види» он сыграл на непривычной для себя позиции, но сыграл очень прилично. Поэтому здесь все зависит больше от него самого, от его мотивации и его желания. Если он найдет для себя новые стимулы – и мы постараемся эти стимулы новые для него найти – то я думаю, он еще поиграет. Главное, чтобы здоровье позволило», – цитирует Криушенко «Спутник»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что полузащитник команды Александр Глеб вполне может продолжить карьеру.
 
Новости дня
Новости спорта
 
На официальном сайте БАТЭ Капский по-прежнему председатель правления клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика