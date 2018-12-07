Игорь Криушенко: «Если Глеб найдет для себя новые стимулы, думаю, он еще поиграет»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что полузащитник команды Александр Глеб вполне может продолжить карьеру.

«Я понимаю, что Саша придает дополнительной уверенности. Игрок такого уровня, который поиграл в топовых европейских клубах, естественно, он обладает лидерскими качествами. Но мы должны быть к этому готовы, если вдруг Саша захочет завершить карьеру, здесь отнесешься только с пониманием. Но на данный момент то, что я вижу, последние игры, которые он проводил в сезоне, были достаточно качественными и с «Челси», и за сборную, и сейчас с «Види» он сыграл на непривычной для себя позиции, но сыграл очень прилично. Поэтому здесь все зависит больше от него самого, от его мотивации и его желания. Если он найдет для себя новые стимулы – и мы постараемся эти стимулы новые для него найти – то я думаю, он еще поиграет. Главное, чтобы здоровье позволило», – цитирует Криушенко «Спутник» .