На официальном сайте БАТЭ Капский по-прежнему председатель правления клуба

Недавно ушедший из жизни президент БАТЭ Анатолий Капский на официальном сайте клуба по-прежнему значится в должности председателя правления.

Портрет бессменного руководителя БАТЭ заключили в траурную рамку, а рядом с днем, когда Капский возглавил клуб, написали дату смерти.





Анатолий Капский возродил БАТЭ в 1996 году. При нем команда 14 раз выиграла чемпионат Беларуси, 5 раз выходила в групповой этап Лиги чемпионов, четырежды добиралась до аналогичной стадии Лиги Европы.

Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года после продолжительной болезни. Предполагается, что новым президентом БАТЭ станет его сын Андрей.

Алексей Бага о том, что БАТЭ возглавит сын Капского: «Не готов ответить»

Владимир Алейников: «Кто заменит Капского в роли главы БАТЭ? Предполагаю, что его сын Андрей»