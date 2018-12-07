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На официальном сайте БАТЭ Капский по-прежнему председатель правления клуба
07.12.2018 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Недавно ушедший из жизни президент БАТЭ Анатолий Капский на официальном сайте клуба по-прежнему значится в должности председателя правления.
Портрет бессменного руководителя БАТЭ заключили в траурную рамку, а рядом с днем, когда Капский возглавил клуб, написали дату смерти.
Анатолий Капский возродил БАТЭ в 1996 году. При нем команда 14 раз выиграла чемпионат Беларуси, 5 раз выходила в групповой этап Лиги чемпионов, четырежды добиралась до аналогичной стадии Лиги Европы.
Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года после продолжительной болезни. Предполагается, что новым президентом БАТЭ станет его сын Андрей.
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Недавно ушедший из жизни президент БАТЭ Анатолий Капский на официальном сайте клуба по-прежнему значится в должности председателя правления.
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