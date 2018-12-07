БАТЭ во главе с Деменцевичем и Андреем Капским посетил МТЗ

Минский тракторный завод провел экскурсию для игроков, тренеров и руководства БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовчан .

Генеральный директор МТЗ Федор Домотенко вручил специальный подарок Станиславу Драгуну за гол в матче с минским «Динамо» (2:1). Борисовчане же подарили руководителю мини-копию «Борисов-Арены».

Игроки и тренеры посетили музей и механический цех N 5. После сотрудники завода задавали вопросы команде.

Вместе с игроками и тренерами экскурсию посетили генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич и сын недавно ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского Андрей.

В 2018 году Минский тракторный завод стал генеральным партнером БАТЭ.

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Фото: БАТЭ .