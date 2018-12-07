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БАТЭ во главе с Деменцевичем и Андреем Капским посетил МТЗ

07.12.2018 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минский тракторный завод провел экскурсию для игроков, тренеров и руководства БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовчан

Генеральный директор МТЗ Федор Домотенко вручил специальный подарок Станиславу Драгуну за гол в матче с минским «Динамо» (2:1). Борисовчане же подарили руководителю мини-копию «Борисов-Арены». 

Игроки и тренеры посетили музей и механический цех N 5. После сотрудники завода задавали вопросы команде. 

Вместе с игроками и тренерами экскурсию посетили генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич и сын недавно ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского Андрей. 

В 2018 году Минский тракторный завод стал генеральным партнером БАТЭ. 

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Фото: БАТЭ

 
 
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Минский тракторный завод провел экскурсию для игроков, тренеров и руководства БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовчан.
 
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