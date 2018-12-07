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Артур Каюмов: «Я не видел Дедюлю и не целился в него. Хотелось бы извиниться, это было случайно»
08.12.2018 01:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дал комментарий об инциденте в матче регулярного чемпионата против «Йокерита» (0:3).
В третьем периоде игры Каюмов ударил белорусского арбитра Ивана Дедюлю.
«Мне потом объяснили, что не стоило было этого делать. Я все прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было.
Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов.
Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко.
Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно.
Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват – не спорю. Был удар в голову и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф», – сказал Каюмов.
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дал комментарий об инциденте в матче регулярного чемпионата против «Йокерита» (0:3).
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