Белорусский судья Дедюля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его ударил форвард «Локомотива» Каюмов

Белорусский линейный арбитр Иван Дедюля доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает «Спорт-Экспресс» .

Судья работал на матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит» (0:3).

В третьем периоде случилась потасовка, в которой нападающий ярославцев Артур Каюмов ударил Дедюлю по лицу.

Каюмов был удален до конца матча. Он получил 45 минут штрафа – за удар судьи, а также за силовой прием против Йеспера Йенсена.