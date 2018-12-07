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Белорусский судья Дедюля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его ударил форвард «Локомотива» Каюмов

08.12.2018 01:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский линейный арбитр Иван Дедюля доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает «Спорт-Экспресс»

Судья работал на матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит» (0:3).

В третьем периоде случилась потасовка, в которой нападающий ярославцев Артур Каюмов ударил Дедюлю по лицу.

Каюмов был удален до конца матча. Он получил 45 минут штрафа – за удар судьи, а также за силовой прием против Йеспера Йенсена.

 
 
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Белорусский линейный арбитр Иван Дедюля доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает «Спорт-Экспресс».
 
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