Тренер «Северстали»: «Не хотелось бы перехвалить Кодолу. Парень прогрессирует»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:1 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.

– Первый период мы провели очень здорово. К сожалению, забили только один гол.

Немножко остановились во втором, но хотелось бы, чтобы добавили.

Беда у нас с игрой в большинстве, но все равно благодарен ребятам, что, пропустив, у них не было паники – действовали достаточно уверенно.

Хороший гол забили в овертайме. Хотелось бы поблагодарить и пригласить побольше болельщиков.

– Кодола забрасывает во втором матче подряд. Как оцените его игру?

– Не хотелось бы перехвалить парня.

Он получил приглашение в сборную Беларуси, мы ему это приглашение «зарубили», он остается. Видно, что парень прогрессирует.

В тех четырех играх, которые я провел у руля «Северстали», он имеет моменты, и это полностью его заслуга.

Повторюсь, не хочется его перехвалить, ему еще нужно работать и работать, – сказал Разин.