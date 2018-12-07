СКА и «Куньлунь» претендуют на Пулккинена

Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен привлекает интерес со стороны клубов КХЛ.

Ранее сообщалось о договоренности о переходе в московское «Динамо», но минчане опровергли эту информацию.

На финского хоккеиста также претендуют СКА и «Куньлунь», сообщает «Спорт-Экспресс» .

Пулккинен дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне. На его счету 16 (8+8) очков в 25 матчах при показателе полезности «-4».