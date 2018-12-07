|
СКА и «Куньлунь» претендуют на Пулккинена
08.12.2018 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен привлекает интерес со стороны клубов КХЛ.
Ранее
На финского хоккеиста также претендуют СКА и «Куньлунь», сообщает
Пулккинен дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне. На его счету 16 (8+8) очков в 25 матчах при показателе полезности «-4».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен привлекает интерес со стороны клубов КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)