«ПСЖ» опроверг информацию о возможной продаже Неймара и Мбаппе

«ПСЖ» опроверг информацию газеты L’Equipe о том, что клуб рассматривает возможность продажи форвардов и Килиана Мбаппе для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

«Эта нелепая дезинформация нацелена на то, чтобы в очередной раз испортить отношения между нашим клубом и прессой. Это очередная попытка ухудшить атмосферу вокруг .

В среду перед матчем со «Страсбургом» L’Equipe выдумала и вынесла на обложку «проблему Кавани». Учитывая невероятное количество посвященных «ПСЖ» передовиц, впору задуматься о шизофреническом расстройстве редакции этой газеты.

Несмотря на поток дезинформации и настойчивые попытки L’Equipe накликать на нас беду, «ПСЖ» по-прежнему является самым известным и успешным французским клубом», – говорится в официальном заявлении «ПСЖ».