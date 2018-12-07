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«ПСЖ» опроверг информацию о возможной продаже Неймара и Мбаппе

08.12.2018 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» опроверг информацию газеты L’Equipe о том, что клуб рассматривает возможность продажи форвардов Неймара и Килиана Мбаппе для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

«Эта нелепая дезинформация нацелена на то, чтобы в очередной раз испортить отношения между нашим клубом и прессой. Это очередная попытка ухудшить атмосферу вокруг «ПСЖ».

В среду перед матчем со «Страсбургом» L’Equipe выдумала и вынесла на обложку «проблему Кавани». Учитывая невероятное количество посвященных «ПСЖ» передовиц, впору задуматься о шизофреническом расстройстве редакции этой газеты.

Несмотря на поток дезинформации и настойчивые попытки L’Equipe накликать на нас беду, «ПСЖ» по-прежнему является самым известным и успешным французским клубом», – говорится в официальном заявлении «ПСЖ».

 
 
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«ПСЖ» опроверг информацию газеты L’Equipe о том, что клуб рассматривает возможность продажи форвардов Неймара и Килиана Мбаппе для соблюдения правил финансового...
 
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