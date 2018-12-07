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Главный арбитр КХЛ Анисимов: «Удар Каюмова – один из самых вопиющих случаев за последнее время»

08.12.2018 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал нарушение форварда «Локомотива» Артура Каюмова, ударившего по лицу белорусского линейного арбитра Ивана Дедюли во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:3).

– Линейный арбитр Иван Дедюля в настоящий момент находится в больнице. Он должен пройти первичное обследование, как это происходит с игроками после получения травмы. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Это отмечено в протоколе главным судьей и бригадой скорой помощи. После пропущенного удара у него пошла кровь. Он вышел в конце матча, но следующую игру ему придется пропустить. Точный диагноз мы получим только после обследования в Ярославле, а также после того, как он приедет к себе домой в Минск.

Что касается мер, которые могут быть наложены на Каюмова, то я не имею права комментировать действия Спортивно-дисциплинарного комитета, так как это полностью независимый орган. С точки зрения экспертной судейской комиссии я, как главный арбитр лиги, могу подтвердить, что решение арбитров матча наложить дисциплинарный штраф на Каюмова не подлежит сомнению. Физический контакт с арбитром – это 20-минутный дисциплинарный штраф. Сколько он получит согласно регламенту, узнаем в ближайшее время после голосования СДК.

За последнее время этот эпизод – один из самых вопиющих случаев. Сам факт прямого удара арбитру в лицо очень неприятен. Бывает, что-то прилетает судьям в пылу борьбы. Сейчас конфликт был исчерпан. Но у нас в лиге должно быть уважение арбитра. Судья в любом виде спорта – профессия, которая дает возможность людям почувствовать правомерность принятия решения. Поэтому трогать его нельзя. В данной ситуации я не знаю, как оправдать игрока и как-то по-другому посмотреть на ситуацию. Я очень толерантно отношусь к игрокам. Но иногда случаются вещи, которые никак объяснить нельзя», – сообщил Анисимов.

Игрок «Локомотива» врезал белорусскому лайнсмену – тот попал в больницу с ЧМТ

 
Теги: Минск
 
 
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал нарушение форварда «Локомотива» Артура Каюмова, ударившего по лицу белорусского линейного арбитра Ивана...
 
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