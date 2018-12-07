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Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» примут ВЭФ
08.12.2018 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА Россия – 8-0, Химки Россия – 8-0, УНИКС Россия – 6-1, Зенит Россия – 5-2, Локомотив-Кубань Россия – 5-3, Астана Казахстан – 4-3, Калев Эстония – 4-5, Автодор Россия – 3-5, Енисей Россия – 3-6, Зелена-Гура Польша – 2-5, Парма Россия – 2-6, Нижний Новгород Россия – 2-6, ВЭФ Латвия – 2-7, Цмокі-Мінск Беларусь – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА Россия – 8-0, Химки Россия – 8-0, УНИКС Россия – 6-1, Зенит Россия – 5-2, Локомотив-Кубань Россия – 5-3, Астана...
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