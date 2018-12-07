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НБА. «Сан-Антонио» одолел «Лейкерс», «Милуоки» уступил «Голден Стэйт»

08.12.2018 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Сан-Антонио» постарается прервать победную серию «Лейкерс».

«Милуоки» примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Денвер 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Филадельфия 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Индиана 90:112 (25:28, 20:29, 25:29, 20:26)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Торонто 106:105 OT (24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7)
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Сакраменто 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Оклахома-Сити 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Мемфис 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Лейкерс 133:120 (32:36, 36:36, 21:27, 44:21)
Дата проведения
8 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Майами 98:115 (36:34, 14:26, 23:29, 25:26)
Дата проведения
8 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Голден Стэйт 95:105 (22:27, 29:30, 25:26, 19:22)
Дата проведения
8 декабря, 05.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – ,белорусское.

 
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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