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НБА. «Сан-Антонио» одолел «Лейкерс», «Милуоки» уступил «Голден Стэйт»
08.12.2018 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Сан-Антонио» постарается прервать победную серию «Лейкерс».
«Милуоки» примет «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – ,белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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