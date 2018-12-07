|
Седнев может возглавить «Актобе»
08.12.2018 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Александр Седнев входит в список претендентов на пост главного тренера «Актобе», сообщает
Ранее клуб сообщил об уходе прежнего рулевого команды Владимира Муханова по состоянию здоровья.
Ранее Седнев входил в штаб Муханова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тренер Александр Седнев входит в список претендентов на пост главного тренера «Актобе», сообщает Kazfootball.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)