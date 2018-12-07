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Седнев может возглавить «Актобе»

08.12.2018 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Александр Седнев входит в список претендентов на пост главного тренера «Актобе», сообщает Kazfootball.

Ранее клуб сообщил об уходе прежнего рулевого команды Владимира Муханова по состоянию здоровья.

Ранее Седнев входил в штаб Муханова.

 
 
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Белорусский тренер Александр Седнев входит в список претендентов на пост главного тренера «Актобе», сообщает Kazfootball.
 
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