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Ходасевич о выборе лучшего футболиста Беларуси: «Игра в сборной на первом месте при голосовании. Стасевич отметился голом, хорошим уровнем игры, но без феерии»

08.12.2018 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о выборе хавбека БАТЭ Игоря Стасевича лучшим футболистом Беларуси.

«У нас большинство признало лучшим футболистом года полузащитника БАТЭ Игоря Стасевича. Лично я фаворитом в этой гонке видел также борисовчанина Станислава Драгуна, а в своем списке лучших на первое место ставил и вовсе Александра Мартыновича. Все трое вместе с национальной сборной победоносно прошли групповой турнир Лиги наций, у каждого были свои достижения. Мартынович – не только капитан, но и единственный, кто провел все матчи от звонка до звонка, к тому же без пропущенных мячей, что важно для игрока линии обороны.

У Драгуна пять забитых мячей, среди которых два важнейших в выездном ключевом свидании с командой Люксембурга. Игра в сборной на первом месте при голосовании, помните? Стасевич отметился одним голом, хорошим уровнем игры, но без феерии. Думаю, Игорь к поздней осени пресытился футболом, чтобы действовать ярко. В этом нет его вины, он продуктивно работал на команду и был одним из лидеров на поле.

При общем впечатлении отменной игры на клубном уровне Игоря Стасевича – он лучший по системе «гол плюс пас» в чемпионате, не стоит забывать иные, в большей степени оборонительные функции на поле Драгуна. При этом голосовавшие наверняка упустили, что именно Драгун забил победный мяч на выезде «Карабаху» в квалификации Лиги чемпионов, а также несколько определяющих голов в национальном первенстве. Признаюсь, очень сложный выбор между двумя представителями Борисова – оба провели очень качественный сезон без серьезных спадов во всех турнирах. Минимальный перевес в 37 очков Стасевича лишь подчеркивает, насколько трудно было определиться, но еще раз подчеркну – игра за сборную должна была сделать Драгуна фаворитом гонки. Это понятно, но почему при таких хвалебных словах в адрес борисовчан я остановился на персоне Мартыновича?

Защитникам всегда внимания меньше – они не забивают и не пасуют, а лишь разрушают. Ну кто за этим наблюдает с восхищением? Александр в этом году – стабильный игрок основного состава «Краснодара». С клубом сражался на весеннем отрезке российской премьер‑лиги за медали, а теперь преследует в таблице лидирующий «Зенит». Групповой турнир Лиги Европы прилагается. При всей любви к нашему первенству легионерский статус в команде с амбициями да в сильном чемпионате тянет на большее количество баллов в зачетку. На всякий случай, карьера Стасевича в России не задалась, а Драгуна – не сильно впечатляла. Однако выбор уважаемыми людьми сделан, Стасевич во второй раз лучший игрок Беларуси, с чем Игоря искренне и поздравляю!» – написал Ходасевич для «СБ-Беларусь сегодня».

«Городея» за своих, девушки за парней, Мартынович за себя. Что мы узнали из голосования за лучших в белфутболе

 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о выборе хавбека БАТЭ Игоря Стасевича лучшим футболистом Беларуси.
 
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