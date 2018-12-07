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Алексей Шевченко: «Пулккинен очень расстроен, что сорвалась сделка с московским «Динамо»

08.12.2018 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Алексей Шевченко рассказал о ситуации с лидером атак минского «Динамо» Теему Пулккиненом, на которого претендуют сразу несколько команд КХЛ.

«Вчера минского «Динамо» Теему Пулккинена весь день «отправляли» в другую команду нападающего. Сначала его «обменяли» в Москву, но затем сделка сорвалась.

Выступили белорусские представители. Мол, не отдавать хоккеиста – принципиальная позиция клуба. То есть все идет к тому, что Теему завершит сезон в феврале, потом поедет поиграет где-нибудь в Европе, а на следующий год подпишет выгодный контракт с каким-нибудь клубом. Но самому хоккеисту этого делать не хочется. Насколько известно, сам он готов продлить себе сезон и очень расстроен, что сорвалась сделка с командой Владимира Крикунова. Есть варианты со СКА и «Куньлунем», но я в это особо не верю. Китайцы и сами не определились, хотят ли они в плей-офф. Судя по матчу в Череповце, им это особенно и не нужно. В СКА просто нет мест. Если они еще возьмут финна, то хоккеисты, числящиеся сейчас в питерском клубе, начнут революцию. Нет-нет, у них высокие контракты и они не будут громко возмущаться. Но нет ничего хуже хоккеистов, затаивших на клуб обиду.

Минчан тоже можно понять. Отдав легионера, они признаются, что прекращают борьбу за плей-офф, зрителей на трибуны ничем не заманишь и интерес к клубу пропадет. Но зато будет возможность сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. На другой чаше весов – желание игрока и возможность что-то получить на перспективу. Как мы знаем, минское «Динамо» специализируется на том, что принимает неправильные решения», – написал Шевченко для «Спорт-Экспресса».

Роман Стронгин: «Пулккинен не будет обменян в московское «Динамо», равно как и в любой другой клуб»

 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко рассказал о ситуации с лидером атак минского «Динамо» Теему Пулккиненом, на которого претендуют сразу несколько команд КХЛ.
 
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