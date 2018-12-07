Виталий Жуковский: «Мы разговаривали с руководством и приняли решение, что хотим побороться за более высокие места»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о причинах серьезного обновления команды в межсезонье.

«Скажу честно. Мы разговаривали с руководством и приняли решение, что хотим побороться за более высокие места. Видим, что это будет сделать сложно. У нас уже есть предварительная договоренность с футболистами, которые придут в клуб, и мы попробуем сделать шаг вперед», – сказал Жуковский в интервью пресс-службе клуба .

«Ислочь» выступает в высшей лиге с 2016 года. Команда занимала 7-е, 11-е и 10-е места. В межсезонье клуб уже покинули 7 футболистов.