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Виталий Жуковский: «Мы разговаривали с руководством и приняли решение, что хотим побороться за более высокие места»
08.12.2018 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о причинах серьезного обновления команды в межсезонье.
«Скажу честно. Мы разговаривали с руководством и приняли решение, что хотим побороться за более высокие места. Видим, что это будет сделать сложно. У нас уже есть предварительная договоренность с футболистами, которые придут в клуб, и мы попробуем сделать шаг вперед», – сказал Жуковский в интервью
«Ислочь» выступает в высшей лиге с 2016 года. Команда занимала 7-е, 11-е и 10-е места. В межсезонье клуб уже покинули 7 футболистов.
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Виталий Жуковский: «Мы разговаривали с руководством и приняли решение, что хотим побороться за более высокие места»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о причинах серьезного обновления команды в межсезонье.
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