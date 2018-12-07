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Судья Дедюля пропустит как минимум две недели из-за сотрясения мозга
08.12.2018 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский линейный арбитр Иван Дедюля выбыл как минимум на две недели из-за сотрясения мозга, сообщает
Судья работал на матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит» (0:3).
В третьем периоде случилась потасовка, в которой Каюмов ударил Дедюлю по лицу.
Каюмов был удален до конца матча. Он получил 45 минут штрафа – за удар судьи, а также за силовой прием против Йеспера Йенсена.
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Белорусский линейный арбитр Иван Дедюля выбыл как минимум на две недели из-за сотрясения мозга, сообщает «Спорт-Экспресс».
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