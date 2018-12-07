Адвокат брестского «Динамо»: «Раз контракт Савицкому не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными»

Представляющий интересы брестского «Динамо» адвокат Дмитрий Семашко рассказал, чем мотивировано обращение клуба в CAS по «делу Савицкого», сообщает Sport.tut.by .

«7 сентября 2017 года руководство ФК «Неман» сделало предложение Павлу Савицкому о заключении нового трудового договора. Правильнее будет сказать, сделало формальное предложение в формате уведомления с прямой цитатой из пункта в регламенте АБФФ, который дает основание на получение компенсации за подготовку футболиста. Формальность этого уведомления напрямую наталкивает на мысль о нежелании сохранить футболиста в составе клуба, а лишь о намерении получить компенсационные выплаты.

Вот цитата из регламента АБФФ: «если профессиональный футбольный клуб предлагает футболисту-профессионалу до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23 лет, заключить новый контракт на аналогичных или улучшенных финансовых условиях».

А вот цитата из уведомления, которое получил Павел Савицкий без каких-либо комментариев со стороны руководства ФК «Неман»: «Ставим Вас в известность о желании продлить с Вами трудовые отношения, основанные на срочном трудовом договоре и заключить новый срочный трудовой договор на аналогичных или улучшенных условиях.»

Как толковать предложение, содержащее слово «или»? Так на аналогичных или все-таки улучшенных?

Теперь стоит обратиться к тому, как это уведомление трактуют в ФИФА и УЕФА. А эти организации предусмотрели положение, согласно которому компенсация за подготовку футболиста НЕ выплачивается, если предыдущий клуб не предложил игроку контракт.

Для получения компенсации должны быть соблюдены 4 условия:

1) Контракт предложен в письменной форме;

2) Путем направления по зарегистрированному почтовому адресу;

3) Не позднее 60 дней до истечения срока действующего контракта;

4) Условия контракта должны быть как минимум эквивалентны действующему.

Из практики CAS (Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal Arbitral du Sport, TAS) — международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту) следует, что «старый» клуб должен подтвердить интерес и намерения удержать игрока и заключить новый контракт (игроку должен быть предложен новый письменный контракт, содержащий «цифры» и «буквы» для того, чтобы игрок понимал, что же это за контракт, и что означает фраза на аналогичных или улучшенных условиях).

Предоставляя такой контракт (а не уведомление о желании его заключить), клуб заявляет, что на самом деле заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в составе клуба.

В то же время формальное предложение о продлении сотрудничества без реальных планов (цифр и конкретики) на игрока в спортивном будущем с целью получения компенсации является нарушением принципа добросовестности, который не чужд и белорусскому законодательству.

Вывод напрашивается сам по себе, раз контракт не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными», – сказал Семашко.





Фото: TUT.BY .