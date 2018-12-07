|
Адвокат брестского «Динамо»: «Раз контракт Савицкому не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными»
08.12.2018 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Представляющий интересы брестского «Динамо» адвокат Дмитрий Семашко рассказал, чем мотивировано обращение клуба в CAS по «делу Савицкого», сообщает
«7 сентября 2017 года руководство ФК «Неман» сделало предложение Павлу Савицкому о заключении нового трудового договора. Правильнее будет сказать, сделало формальное предложение в формате уведомления с прямой цитатой из пункта в регламенте АБФФ, который дает основание на получение компенсации за подготовку футболиста. Формальность этого уведомления напрямую наталкивает на мысль о нежелании сохранить футболиста в составе клуба, а лишь о намерении получить компенсационные выплаты.
Вот цитата из регламента АБФФ: «если профессиональный футбольный клуб предлагает футболисту-профессионалу до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23 лет, заключить новый контракт на аналогичных или улучшенных финансовых условиях».
А вот цитата из уведомления, которое получил Павел Савицкий без каких-либо комментариев со стороны руководства ФК «Неман»: «Ставим Вас в известность о желании продлить с Вами трудовые отношения, основанные на срочном трудовом договоре и заключить новый срочный трудовой договор на аналогичных или улучшенных условиях.»
Как толковать предложение, содержащее слово «или»? Так на аналогичных или все-таки улучшенных?
Теперь стоит обратиться к тому, как это уведомление трактуют в ФИФА и УЕФА. А эти организации предусмотрели положение, согласно которому компенсация за подготовку футболиста НЕ выплачивается, если предыдущий клуб не предложил игроку контракт.
Для получения компенсации должны быть соблюдены 4 условия:
1) Контракт предложен в письменной форме;
2) Путем направления по зарегистрированному почтовому адресу;
3) Не позднее 60 дней до истечения срока действующего контракта;
4) Условия контракта должны быть как минимум эквивалентны действующему.
Из практики CAS (Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal Arbitral du Sport, TAS) — международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту) следует, что «старый» клуб должен подтвердить интерес и намерения удержать игрока и заключить новый контракт (игроку должен быть предложен новый письменный контракт, содержащий «цифры» и «буквы» для того, чтобы игрок понимал, что же это за контракт, и что означает фраза на аналогичных или улучшенных условиях).
Предоставляя такой контракт (а не уведомление о желании его заключить), клуб заявляет, что на самом деле заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в составе клуба.
В то же время формальное предложение о продлении сотрудничества без реальных планов (цифр и конкретики) на игрока в спортивном будущем с целью получения компенсации является нарушением принципа добросовестности, который не чужд и белорусскому законодательству.
Вывод напрашивается сам по себе, раз контракт не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными», – сказал Семашко.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат брестского «Динамо»: «Раз контракт Савицкому не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными»
Представляющий интересы брестского «Динамо» адвокат Дмитрий Семашко рассказал, чем мотивировано обращение клуба в CAS по «делу Савицкого», сообщает Sport.tut.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)