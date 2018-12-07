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Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей и оштрафован на 4,5 тысяч долларов за удар Дедюли
08.12.2018 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей по итогам игры чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3), сообщает
В третьем периоде Каюмов применил силовой прием против Йеспера Йенсена.
В результате этого возникла потасовка, в которой Каюмов попал по лицу линейному арбитру, находившемуся рядом.
Судьи выписали Каюмову «5+20» за атаку в область головы и шеи.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Артура Каюмова по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.
Кроме этого, оставить без изменений наказание, наложенное на Каюмова по п. 1.30 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.2.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан «Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры («5+20») в одном матче», он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.
Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», – сообщает КХЛ.
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей по итогам игры чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3), сообщает официальный сайт лиги.
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