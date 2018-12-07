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Александр Крутиков: «Команда у «Цмокаў» все еще строится»

08.12.2018 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Цмокі-Мінск» Александр Крутиков похвалил команду после матча Единой лиги ВТБ с ВЭФом (91:84).

«Важная игра – кажется, мы смогли покинуть последнее место в Лиге. Очень благодарен нашим болельщикам за то, что не отвернулись от нас в это тяжелое время. Команда все еще строится, мы потеряли лучшего четвертого номера Ди Джея Шелтона, он уехал в «Банвит». 

Ребята сегодня проявили характер. Может быть, моментами играли хорошо, моментами не очень. Но я доволен результатом, тем, что нам удалось остановить их агрессию на нашем щите, потому что ВЭФ – одна из лучших команд Лиги в этом компоненте», – цитирует Крутикова официальный сайт Единой лиги ВТБ

 
 
 
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Главный тренер «Цмокі-Мінск» Александр Крутиков похвалил команду после матча Единой лиги ВТБ с ВЭФом (91:84).
 
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