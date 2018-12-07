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Костюкевич о «Крумкачах»: «Не убьете, негодяи»

08.12.2018 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич в своем инстаграме опубликовал логотип клуба.

«Не убьете, негодяи! #support #krumkachy», – подписал фотографию вратарь. 

 
 
 
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Не убьете, негодяи! #support #krumkachy

Публикация от Евгений Костюкевич (@kostukevich69)

Вероятно, таким образом вратарь отреагировал на заявление о ребрендинге клуба. АБФФ отказалась зарегистрировать НФК «Крумкачы» в качестве членов организации, мотивировав это присутствием в ней клуба Дениса Шунто с похожим названием.

Без регистрации «вороны» не смогут заявиться в первую лигу. Из-за этого клуб предложил всем желающим прислать новые названия на электронную почту и уже получил более 100 писем. Среди вариантов есть «Груганы», «Бекасы», «Вітаўт», «Варуны», «Вежа», «Моц». 

 
 
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Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич в своем инстаграме опубликовал логотип клуба.
 
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