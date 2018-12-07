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Костюкевич о «Крумкачах»: «Не убьете, негодяи»
08.12.2018 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич в своем инстаграме опубликовал логотип клуба.
«Не убьете, негодяи! #support #krumkachy», – подписал фотографию вратарь.
Вероятно, таким образом вратарь отреагировал на
Без регистрации «вороны» не смогут заявиться в первую лигу. Из-за этого клуб предложил всем желающим прислать новые названия на электронную почту и уже получил более 100 писем. Среди
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Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич в своем инстаграме опубликовал логотип клуба.
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