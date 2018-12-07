Костюкевич о «Крумкачах»: «Не убьете, негодяи»

Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич в своем инстаграме опубликовал логотип клуба.

«Не убьете, негодяи! #support #krumkachy», – подписал фотографию вратарь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Не убьете, негодяи! #support #krumkachy Публикация от Евгений Костюкевич (@kostukevich69) 8 Дек 2018 в 3:55 PST

Вероятно, таким образом вратарь отреагировал на заявление о ребрендинге клуба. АБФФ отказалась зарегистрировать НФК «Крумкачы» в качестве членов организации, мотивировав это присутствием в ней клуба Дениса Шунто с похожим названием.

Без регистрации «вороны» не смогут заявиться в первую лигу. Из-за этого клуб предложил всем желающим прислать новые названия на электронную почту и уже получил более 100 писем. Среди вариантов есть «Груганы», «Бекасы», «Вітаўт», «Варуны», «Вежа», «Моц».