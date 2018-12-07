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«Ман Сити» впервые проиграл в АПЛ. «Ливерпуль» вышел на 1-е место

08.12.2018 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0).

Это второе поражение «горожан» в 24 играх сезона и первый проигрыш в премьер-лиге.

Завершилась серия «Ман Сити» в АПЛ из 15 матчей без поражений – 13 побед и 2 ничьих.

Чемпион Англии остался с 41 очком и опустился на второе место в таблице, пропустив вперед «Ливерпуль» (42 очка), который сегодня разгромил «Борнмут» (4:0).

У «Челси» теперь 34 очка. Лондонцы поднялись на третье место.

Челси – Манчестер Сити 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 декабря, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Канте, 2:0 – 78 Давид Луиз.
ЧелсиАррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар (Жиру, 90), Канте, Педро, Ковачич (Баркли, 65), Виллиан (Лофтус-Чик, 75), Жоржиньо.
Манчестер СитиЭдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Делф, Марез (Фоден, 84), Бернарду Силва, Стерлинг, Сильва (Гюндоган, 68), Сане (Габриэл Жезус, 53), Фернандиньо.
Предупреждения:
Жоржиньо (63), Педро (80).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0).
 
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