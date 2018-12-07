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«Ман Сити» впервые проиграл в АПЛ. «Ливерпуль» вышел на 1-е место
08.12.2018 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0).
Это второе поражение «горожан» в 24 играх сезона и первый проигрыш в премьер-лиге.
Завершилась серия «Ман Сити» в АПЛ из 15 матчей без поражений – 13 побед и 2 ничьих.
Чемпион Англии остался с 41 очком и опустился на второе место в таблице, пропустив вперед «Ливерпуль» (42 очка), который сегодня разгромил «Борнмут» (4:0).
У «Челси» теперь 34 очка. Лондонцы поднялись на третье место.
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В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Манчестер Сити» (2:0).
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