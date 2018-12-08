ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси с 2014 года забил 19 голов со штрафных в Ла Лиге. Больше всех в Европе. У 6 игроков «Юве» 18 мячей

09.12.2018 01:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:0).

Оба мяча 31-летний аргентинец забил прямыми ударами со штрафных, сделав это впервые в одном матче примеры.

Это 8-й и 9-й голы Месси со штрафных в 2018 году. Он лидирует по этому показателю среди всех команд и игроков топ-5 лиг Европы.

В тройку также входят Энис Барди («Леванте», 4 гола со штрафных) и Мемфис Депай («Лион», 3 гола).

С 1 января 2014 года Месси забил 19 голов в Ла Лиге со штрафных. К этому показателю подобрался только «Ювентус» (18 голов), но за него забивали 6 разных футболистов – Пауло Дибала (8), Миралем Пьянич (4), Андреа Пирло (3), Карлос Тевес, Поль Погба и Федерико Бернардески (все – по 1 голу).

За этот отрезок «Барселона» забила 24 гола со штрафных (19 – Месси), «Ювентус» – 18, «Лион», «Реал» и «Рома» – по 14, «Бавария» – 13.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гвардиола о поражении от «Челси»: «В целом мы выглядели фантастически»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика