ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

SEHA-лига. БГК встречается с «Металлургом»

09.12.2018 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

SEHA-лига

Металлург (Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь)

9 декабря, 19.30. Македония, Скопье

Нексе (Хорватия) – Извиджач (Босния и Герцеговина)

9 декабря, 21.15.

Таблица: Вардар – 27 очков (11 матчей), Татран – 24 (11), Загреб – 24 (10), Нексе – 21 (10), БГК имени Мешкова – 15 (10), Стяуа – 15 (10), Войводина – 13 (11), Железничар – 10 (11), Металург – 4 (10), Извиджач – 1 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SEHA-лига Металлург (Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь) 9 декабря, 19.30.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Финишировал чемпионат Пинского района по футболу среди предприятий и организаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика