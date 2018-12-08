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SEHA-лига. БГК встречается с «Металлургом»
09.12.2018 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига
Металлург (Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь)
9 декабря, 19.30. Македония, Скопье
Нексе (Хорватия) – Извиджач (Босния и Герцеговина)
9 декабря, 21.15.
Таблица: Вардар – 27 очков (11 матчей), Татран – 24 (11), Загреб – 24 (10), Нексе – 21 (10), БГК имени Мешкова – 15 (10), Стяуа – 15 (10), Войводина – 13 (11), Железничар – 10 (11), Металург – 4 (10), Извиджач – 1 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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SEHA-лига Металлург (Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь) 9 декабря, 19.30.
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