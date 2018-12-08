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НБА. «Даллас» вырвал победу у «Хьюстона», «Лейкерс» разгромили «Мемфис»
09.12.2018 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В техасском дерби «Даллас» примет находящийся за пределами зоны плей-офф «Хьюстон».
«Мемфис» Газоля встретится с «Лейкерс» Джеймса.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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