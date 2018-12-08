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НБА. «Даллас» вырвал победу у «Хьюстона», «Лейкерс» разгромили «Мемфис»

09.12.2018 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В техасском дерби «Даллас» примет находящийся за пределами зоны плей-офф «Хьюстон».

«Мемфис» Газоля встретится с «Лейкерс» Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Хьюстон 107:104 (32:30, 24:27, 28:27, 23:20)
Дата проведения
9 декабря, 02.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Сакраменто 107:97 (24:31, 30:21, 19:18, 34:27)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Вашингтон 116:101 (38:25, 24:21, 25:20, 29:35)
Дата проведения
9 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Бруклин 104:112 (23:30, 22:26, 32:38, 27:18)
Дата проведения
9 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Денвер 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)
Дата проведения
9 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Бостон 77:133 (17:35, 26:29, 17:29, 17:40)
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Лейкерс 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Миннесота 113:105 (30:27, 23:24, 28:29, 32:25)
Дата проведения
9 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Майами 98:121 (30:34, 32:31, 28:26, 8:30)
Дата проведения
9 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
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