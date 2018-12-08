ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Тампа» разгромила «Колорадо»

09.12.2018 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Филадельфия 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Дата проведения
8 декабря, 21.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Айкел (Скиннер, Райнхарт)
2:0 – 12 Айкел (Ристолайнен, Пайлат)
2:1 – 12 ван Римсдайк (Жиру)
2:2 – 30 Проворов (Раффль, Лоутон)
2:3 – 42 Жиру ()
2:4 – 48 Симмондс (Ворачек, Гостисбеер)
2:5 – 49 Уис (Жиру, Раффль)
2:6 – 51 Конекны (ван Римсдайк, Жиру)
Вратари: Улльмарк 35/41  Столарц 28/30.

 

Лос-Анджелес – Вегас 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Дата проведения
9 декабря, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Линдберг (Карпентер, Носек)
1:1 – 8 Щербак (Маззин)
2:1 – 32 Лафф (Кемпе, Лайпсик)
3:1 – 36 Картер (Форборт, Даути)
4:1 – 42 Форборт (Амадио, Тоффоли)
5:1 – 58 Томпсон (Амадио, Маззин)
Вратари: Дж. Куик 29/30  Флери 20/25.

 

Бостон – Торонто 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Форсбакка-Карлссон (Гжельчик, Пастрняк)
2:0 – 28 Бэкес (Крюг, Маршанд)
3:0 – 37 Крюг (Крейчи, Маршанд)
4:0 – 41 Хейнен (Мур, Донато)
5:0 – 44 Крейчи (Маршанд, Пастрняк)
5:1 – 44 Дермотт (Гардинер, Мэттьюс)
6:1 – 46 Донато (Крюг, Хейнен)
6:2 – 49 Мэттьюс (Райлли, Юнссон)
6:3 – 52 Юнссон (Гардинер, Марло)

 

Оттава – Питтсбург 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Шабо (Стоун)
1:1 – 23 Деа ()
2:1 – 61 Дзингел (Шабо, Стоун)

 

Детройт – Айлендерс 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Абделькадер (Ларкин, Нюквист)
2:0 – 13 Крунвалль (Ларкин)
2:1 – 24 Сизикас (Джонстон)
2:2 – 26 Пулок (Барзэл, Бэйли)
2:3 – 43 Мартин (Ледди, Клаттербак)

 

Тампа-Бэй – Колорадо 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
2:0 – 13 Стэмкос ()
2:1 – 14 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг)
3:1 – 16 Джонсон (Джирарди, Пойнт)
4:1 – 22 Киллорн (Стэмкос, Гурде)
5:1 – 27 Палат (Сергачев, Стэмкос)
6:1 – 30 Чирелли (Коберн)
7:1 – 43 Палат ( Миллер, Джонсон)

 

Флорида – Рейнджерс 4:5 (0:2, 3:1, 1:1)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Зибанежад (Хэйс, Веси)
0:2 – 18 Наместников (Клаэссон, Хэйс)
1:2 – 20 Йэндл (Юбердо, Хоффман)
2:2 – 24 Юбердо (Йэндл)
2:3 – 26 Белески (Деанджело, Шей)
3:3 – 38 Экблад (Дадонов, Юбердо)
3:4 – 41 Клаэссон ()
4:4 – 50 Барков (Хоффман, Йэндл)

 

Коламбус – Вашингтон 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Коннолли (Кузнецов, Врана)
0:2 – 10 Яшкин (Орлов, Бойд)
0:3 – 19 Овечкин (Кемпни, Карлсон)
0:4 – 51 Бойд (Дауд, Овечкин)

 

Аризона – Сан-Хосе 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Павелски (Карлссон, Диллон)
0:2 – 15 Кутюр (Майер, Гертл)
0:3 – 25 Кэйн ()
1:3 – 26 Шмалц (Гальченюк, Келлер)
2:3 – 30 Ричардсон (Чикран)
3:3 – 45 Паник (Ричардсон)
3:4 – 54 Радил (Влэшик, Браун)
3:5 – 59 Гертл (Майер, Кутюр)

 

Калгари – Нэшвилл 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Дата проведения
9 декабря, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Шилингтон (Годро, Линдхольм)
1:1 – 19 Сиссонс (Саломяки, Йоси)
2:1 – 36 Монахан (Хэмоник, Хэнифин)
2:2 – 40 Смит (Экхольм, Грималди)
3:2 – 46 Хэтэуэй (Шилингтон, Ткачак)
4:2 – 52 Куини (Андерссон)
5:2 – 57 Линдхольм (Монахан, Годро)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юные кореличские боксеры привезли 3 диплома с областного первенства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика