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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Тампа» разгромила «Колорадо»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
9 декабря, 03.00, «TD Garden»
-
1:0 – 11
Форсбакка-Карлссон (Гжельчик, Пастрняк)
-
2:0 – 28
Бэкес (Крюг, Маршанд)
-
3:0 – 37
Крюг (Крейчи, Маршанд)
-
4:0 – 41
Хейнен (Мур, Донато)
-
5:0 – 44
Крейчи (Маршанд, Пастрняк)
-
5:1 – 44
Дермотт (Гардинер, Мэттьюс)
-
6:1 – 46
Донато (Крюг, Хейнен)
-
6:2 – 49
Мэттьюс (Райлли, Юнссон)
-
6:3 – 52
Юнссон (Гардинер, Марло)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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