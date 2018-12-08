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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Смольский – 51-м
09.12.2018 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская гонка преследования.
На старт выйдет белорус Антон Смольский.
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