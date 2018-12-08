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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Смольский – 51-м

09.12.2018 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская гонка преследования.

На старт выйдет белорус Антон Смольский.

Дата проведения
9 декабря, 13.45
Онлайн гонки

Поклюка, Словения. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Антонин Гигонна
3  Александр Логинов
4  Тарьей Бо
5  Бенедикт Долль
6  Синдре Петтерсен
7  Симон Дестье
8  Хенрик Л’Абе Лунн
9  Симон Эдер
10  Михал Крчмарж
11  Кентен Фильон-Майе
12  Беньямин Вегер
13  Артем Прима
14  Себастьян Самуэльссон
15  Юлиан Эберхард
16  Андрей Расторгуев
17  Кристиан Гоу
18  Тобиас Эберхард
19  Лукас Хофер
20  Ондржей Моравец
21  Эрленд Овренг Бьонтегорд
22  Евгений Гараничев
23  Томас Бормолини
24  Мартен Фуркад
25  Ларс Хельге Биркеланд
26  Шон Доэрти
27  Матвей Елисеев
28  Красимир Анев
29  Феликс Лейтнер
30  Арнд Пайффер
31  Лейф Нордгрин
32  Тьерри Шеналь
33  Владимир Илиев
34  Мартин Понсилуома
35  Доминик Виндиш
36  Эмильен Жакелен
37  Сергей Семенов
38  Мартин Отченаш
39  Яков Фак
40  Симон Шемп
41  Йеспер Нелин
42  Серафин Вистнер
43  Эдуард Латыпов
44  Эрик Лессер
45  Миха Довжан
46  Филипп Хорн
47  Михал Шлезингр
48  Йоханнес Кюн
49  Роман Еремин
50  Томаш Крупчик
51  Антон Смольский
52  Туомас Гренман
53  Тимофей Лапшин
54  Антон Синапов
55  Флоран Клод
56  Лукаш Журек
57  Доминик Ландертингер
58  Дмитрий Пидручный
59  Томаш Хасилла
60  Матей Казар
 
 
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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская гонка преследования.
 
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