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Кубок мира. Гонка преследования. Мякяряйнен уйдет на дистанцию первой, Кривко – 17-й, Кручинкина – 58-й

09.12.2018 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоится женский пасьют.

В гонке выступят белоруски Ирина Кривко и Ирина Кручинкина.

Дата проведения
9 декабря, 16.45
Онлайн гонки

Поклюка, Словения. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Кайса Мякяряйнен
2  Доротея Вирер
3  Жюстин Брезаз
4  Жюлия Симон
5  Лиза Виттоцци
6  Паулина Фиалкова
7  Елена Пидгрушная
8  Евгения Павлова
9  Франциска Пройс
10  Анна Вайдель
11  Моника Хойниш
12  Ирина Старых
13  Маргарита Васильева
14  Элиза Гаспарин
15  Клэр Игэн
16  Анна Фролина (Булыгина)
17  Ирина Кривко
18  Анастасия Кузьмина
19  Муна Брурссон
20  Юлия Джима
21  Валерия Васнецова
22  Ева Пускарчикова
23  Марте Ульсбю-Ройзланд
24  Ванесса Хинц
25  Валентина Семеренко
26  Эмма Нильссон
27  Ингрид Ланмарк Тандревольд
28  Байба Бендика
29  Юлия Швайгер
30  Анаис Бескон
31  Джессика Йислова
32  Маркета Давидова
33  Лена Хекки
34  Эмилия Йорданова
35  Николь Гонтье
36  Федерика Санфилиппо
37  Каролин Хорхлер
38  Франциска Хильдебранд
39  Катарина Иннерхофер
40  Селия Эмонье
41  Надин Хорхлер
42  Кинга Збилут (Миторай)
43  Алексия Рунггальдир
44  Фуюко Татидзаки (Сузуки)
45  Сюзан Данкли
46  Анастасия Меркушина
47  Вероника Виткова
48  Екатерина Юрлова-Перхт
49  Тан Цзялинь
50  Лиза Тереза Хаузер
51  Линн Перссон
52  Эмили Калкенберг
53  Мари Эдер (Лаукканен)
54  Регина Ойя
55  Анаис Шевалье
56  Елизавета Бельченко
57  Джоанна Рид
58  Ирина Кручинкина
59  Десислава Стоянова
60  Янь Чжан
 
 
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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоится женский пасьют.
 
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