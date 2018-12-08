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Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс»
09.12.2018 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.
Первый матч завершился ничьей (2:2). Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
Кубок Либертадорес
Финал
Ответный матч
Первый матч – 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.
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