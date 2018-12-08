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Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс»

09.12.2018 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.

Первый матч завершился ничьей (2:2). Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

Ривер Плейт Аргентина – Бока Хуниорс Аргентина
Дата проведения
9 декабря, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.
 
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