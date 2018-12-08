Сергей Ясинский: «Продлил контракт на два года и рад, что востребован и приношу пользу родному городу»

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский подвел итоги сезона, сообщает БЕЛТА.

– Сергей Михайлович, как оцениваете сезон?

– В целом это очень успешный год, много побили клубных рекордов, но остановились в шаге от медалей. Анализируя игры сейчас, понимаешь, где могли этот шаг сделать, поэтому определенная горечь все равно осталась.

– С какими проблемами сталкивались на протяжении чемпионата? В частности, уход Ледесмы как-то повлиял на игру команды?

– Мы к этому были готовы, поэтому уход Ледесмы не стал проблемой, просто изменили стиль игры. Да, стали играть по-другому, в каких-то моментах что-то потеряли, но в других приобрели. Второй круг чемпионата прошли достаточно ровно, поэтому в плохую сторону уход бразильца не сказался.

– Как планируете проводить трансферную политику в межсезонье?

– Знаете, от добра добра не ищут. Дело в том, что не всех сможем игроков удержать, спрос на них высокий, но пытаться будем обязательно. На сегодняшний день есть интерес к некоторым футболистам, но нет конкретики по контрактам со стороны клубов. Надеюсь, потери будут минимальные. Работа в этом направлении ведется с профилактическим подходом: мы должны быть готовы к их уходу, но если останутся, то будем очень довольны.

Но даже если никто не уйдет, то нам нужны будут один-два футболиста достаточно высокого уровня, чтобы могли прийти и сразу заиграть в основном составе. Найти будет трудно, мы не самый финансово состоятельный клуб в Беларуси, и будет много конкурентов, которые имеют больше возможностей, чтобы заполучить таких игроков. Тем не менее, будем искать, нам же удалось подписать . Кроме того, глубину состава можем проектировать с учетом своих воспитанников, они есть и могут составить конкуренцию. Постепенно будем подводить их к играм в основном составе.

– На какие позиции собираетесь искать двух игроков?

– Скорее всего, одного – в середину поля, а второго – в линию атаки.

– А вы на следующий год контракт продлили?

– Да, я продлил на два года и рад, что востребован и приношу пользу в первую очередь родному городу, – сказал Ясинский.