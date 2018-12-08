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Жорди Альба: «Золотой мяч» – это ложь. Все знают, что Месси – лучший игрок мира»
09.12.2018 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о «Золотом мяче»-2018, а также о словах Пеле о Лионеле Месси.
«Золотой мяч» – это ложь. Его окружают кампании клубов и прессы. Все знают, что Месси – лучший игрок мира, причем с запасом.
Что касается слов Пеле, то он чего-то не видит, если так говорит о Лео. У Месси есть все», – сказал Альба.
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о «Золотом мяче»-2018, а также о словах Пеле о Лионеле Месси.
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