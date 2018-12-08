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Дмитрий Кравченко: «Раньше противник в белорусских лесах боялся за березку отойти, потому что там были партизаны»

09.12.2018 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Кравченко рассказал о подготовке к ЧМ-2019, сообщает официальный сайт ФХБ.

– Итак, подготовка завершена. Довольны ею?

– Думаю, тренеры никогда не довольны на сто процентов. У нас были все условия, мы неплохо потрудились. Парни на ходу, стараются. Но в идеале хотелось иметь еще два-три дня, чтобы поработать над тактикой с теми, кто прилетел из-за океана. Однако не было возможности – они участвовали в своих чемпионатах. Сейчас стараемся дать им нужную информацию и при этом не перегрузить.

– Какие факторы становились ключевыми?

– Кто с кем играл. Как человек провел последние матчи. Какая у него психологическая устойчивость. Также обращали внимание на недавний турнир в Дании: смотрели видео, изучали, как хоккеист проявляет себя на фоне сверстников.

– Что скажете о ближайшем сопернике – норвежцах?

– У нас есть некоторая информация. Могу сказать, что это очень организованная команда, которая не отбрасывается, держит борьбу, играет четырьмя пятерками. Очень достойный противник. Поэтому в преддверии воскресного матча недооценки быть не может.

– В чем наша сила на этом турнире?

– Не хочется ярко расписывать свои преимущества. Конечно, в первую очередь мы должны сыграть всеми линиями, причем как на оборону, так и на атаку. Плюс немаловажное значение будет иметь индивидуальное мастерство хоккеистов, внедренное в командную игру. Нельзя забывать и про психологию.

Знаете, у нас есть своя страна, свои традиции. Мы должны распрямить плечи. Раньше противник в белорусских лесах боялся за березку отойти, потому что там были партизаны. Надо гордиться тем, что мы белорусы, показывать свою силу, развивать это. Иногда мы об этом забываем или еще хуже – сами себя топчем. Нужно верить в свою идею, верить друг в друга и идти к цели. Тогда все получится, – заявил Кравченко.

Напомним, первый матч турнира белорусы проведут сегодня против Норвегии. Старт – в 22.00 по белорусскому времени.

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Кравченко рассказал о подготовке к ЧМ-2019, сообщает официальный сайт ФХБ.
 
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