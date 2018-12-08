



Первого декабря на базе местного физкультурно-спортивного клуба состоялся турнир по шахматам среди коллективов физической культуры организаций и предприятий Глуска в зачет круглогодичной спартакиады. В шахматных баталиях приняло участие шесть команд: лесхоза, «Жилкомхоза», районного отдела внутренних дел, горгаза, райбольницы и ПМК-86 «Водстрой». Команды были разбиты на подгруппы, игры проходили по круговой системе. В финале за первое-второе места боролись шахматисты Глусского лесхоза и «Жилкомхоза», боролись упорно, так, что вышла ничья, и, согласно правилам соревнований, победителя пришлось определять по количеству очков на первой доске. В результате победа досталась команде лесхоза. Баллы в зачет спартакиады на этот раз своей организации принесли Светлана Никитко, Сергей Томашев и Николай Параховник. Диплом за второе место соответственно достался «Жилкомхозу». Третью строчку в итоговой таблице заняли спортсмены Глусского РОВД, четвертыми стали шахматисты «Водстроя». Команды ЦРБ и горгаза разместились на пятом и шестом местах соответственно.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома. Первенство по шахматам завершило спартакиаду 2018 года среди КФК организаций и предприятий Глуска, в ближайшее время будут подведены ее итоги и названы лучшие спортсмены.

О. ПЕТРОВА