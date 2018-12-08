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Месси купил самолет за 15 млн долларов для полетов в Аргентину

09.12.2018 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет.

Аргентинец купил судно Gulfstream V – модель 2004 года, приблизительная стоимость которого 15 миллионов долларов.

Самолет оснащен 16 сидячими местами, которые трансформируются в 8 кроватей, двумя ванными комнатами и двумя кухнями.

На хвосте борта изображен номер 10, а на ступеньках написаны имена членов семьи Месси.

Предполагается, что Лионель будет вместе с семьей путешествовать на самолете на родину.

Месси купил самолет за 15 млн долларов для полетов в Аргентину

Месси купил самолет за 15 млн долларов для полетов в Аргентину

Фото: твиттер Urgente24.com‏

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет.
 
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