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Стерлинг о расизме: «Пресса сама его разжигает, по-разному преподнося новости о белых и черных игроках»

09.12.2018 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о проблеме расизма в обществе.

Стерлинг разместил в инстаграме фото публикации о новом доме за 2,5 млн фунтов молодого темнокожего защитника «горожан» Тосина Адарабиойо (сейчас в аренде в «Вест Бромвиче»), который еще не выходил в стартовом составе на матч АПЛ и получает 25 тысяч в неделю.

«Обычно я не тот человек, кто много говорит, но считаю, что люди должны знать мою позицию. То, что случилось в матче с «Челси» (Стерлинг подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков – прим.), вызывает только улыбку, ничего лучше я и не ожидал.

Возьмем для примера двух молодых игроков, играющих в одной команде, делающих хорошие вещи. Купить дом своей матери, которая вложила в тебя много сил, – хорошее дело. Но пресса преподносит это по-разному, в зависимости от того, идет речь о белом игроке или о черном.

Это недопустимо. Он не сделал ничего плохого, но это преподнесли абсолютно иначе, выставив молодого черного парня в плохом свете. Они сами разжигают расизм, люди становятся агрессивными.

Всем СМИ, которые не понимают, почему сегодня так много расистов, советую еще раз задуматься о честности и одинаковом отношении ко всем людям», – написал Стерлинг в инстаграме.

 
 
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о проблеме расизма в обществе.
 
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