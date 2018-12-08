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Фурлан покинул «Витебск»

09.12.2018 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бразильский нападающий Бруно Фурлан покинул «Витебск». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Фурлан провел за команду 18 игр в этом сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Подробная статистика 26-летнего нападающего здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Бразильский нападающий Бруно Фурлан покинул «Витебск».
 
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