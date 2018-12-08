|
Фурлан покинул «Витебск»
09.12.2018 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бразильский нападающий Бруно Фурлан покинул «Витебск». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Фурлан провел за команду 18 игр в этом сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Подробная статистика 26-летнего нападающего
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бразильский нападающий Бруно Фурлан покинул «Витебск».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)