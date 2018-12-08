Лыжи. Кубок мира. Эстафета (жен). Дуркина, Жеребятьева, Истомина и Соболева завоевали серебро

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Бейтостолене состялась женская эстафета. Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева завоевали серебряную медаль.

Анна Нечаевская из команды Россия-1 упала на последнем километре дистанции и не смогла вмешаться в борьбу за медали.

Лыжные гонки

Кубок мира

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

Эстафета

1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) – 57.23,6

2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) – 37,3

3. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) – 37,8

4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) – 40,9

5. США-1 (Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) – 48,0

6. Швеция (Эвелина Сеттлин, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) – 50,0

7. Норвегия-2 (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Ойре Шлинн, Тириль Венг) – 53,6

