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Лыжи. Кубок мира. Эстафета (жен). Дуркина, Жеребятьева, Истомина и Соболева завоевали серебро
09.12.2018 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Бейтостолене состялась женская эстафета. Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева завоевали серебряную медаль.
Анна Нечаевская из команды Россия-1 упала на последнем километре дистанции и не смогла вмешаться в борьбу за медали.
Лыжные гонки
Кубок мира
Бейтостолен, Норвегия
Женщины
Эстафета
1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) – 57.23,6
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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Бейтостолене состялась женская эстафета.
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