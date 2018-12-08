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Лыжи. Кубок мира. Эстафета (жен). Дуркина, Жеребятьева, Истомина и Соболева завоевали серебро

09.12.2018 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Бейтостолене состялась женская эстафета. Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева завоевали серебряную медаль. 

Анна Нечаевская из команды Россия-1 упала на последнем километре дистанции и не смогла вмешаться в борьбу за медали. 

Лыжные гонки

Кубок мира

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

Эстафета

1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) – 57.23,6
2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) – 37,3
3. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) – 37,8
4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) – 40,9
5. США-1 (Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) – 48,0
6. Швеция (Эвелина Сеттлин, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) – 50,0
7. Норвегия-2 (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Ойре Шлинн, Тириль Венг) – 53,6

 
 
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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Бейтостолене состялась женская эстафета.
 
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