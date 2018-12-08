Максим Сушко: «В этом году у нас действительно сильная команда. Если будем играть так, как умеем, то неважно, кто в соперниках»

Нападающий молодежной сборной Беларуси Максим Сушко поделился ожиданиями от МЧМ в дивизионе 1А.

— Дмитрий Александрович хотел заполучить североамериканский десант пораньше, чтобы больше поработать над тактикой…

— Да, я знаю. Но уже столько этих тактик было — лично я адаптируюсь достаточно быстро. Тем более подходил, разговаривал с тренерами, уточнял детали. Всегда лучше лишний раз спросить.

— «Оуэн Саунд» без проблем отпустил тебя?

— Они обязаны это делать, даже на чемпионат в дивизионе 1. Никаких вопросов не возникло. Наоборот, сказали: «Это почетно, классно. Поезжай». Тем более, потом как раз наступает пауза в «регулярке», есть возможность побывать в Беларуси. Менеджмент к этому тоже отнесся положительно: «Ты и так родных редко видишь. Отдохни — и возвращайся с новыми силами».

— Турнир в Фюссене станет для тебя уже третьим молодежным чемпионатом мира. Чем он отличается от предыдущих?

— Не знаю… В плане давления в прошлом году было труднее. Может, это пока так кажется — до старта. Посмотрим, как будет потом. Но вообще атмосфера вокруг команды сейчас поприятнее. Год назад пошли поражения — со всех сторон начали это обсуждать… Я-то комментарии не читаю — если только посмеяться. Однако родители что-то увидят, примут близко к сердцу, станут рассказывать… Сейчас все хорошо. Впрочем, еще не читал, что про нас пишут, — надо глянуть :) В целом отлично потрудились в Чехии. Плюс там красивые места — погуляли с парнями, с которыми давно не виделись. Очень рады вновь собраться вместе. Бывает, приходим друг к другу в номер и разговариваем обо всем на свете. Зайдешь в четыре часа, а смотришь на время — уже десять! «24 на 7» вместе. Атмосфера очень дружная.

— Что думаешь о соперниках?

— Не загоняюсь насчет этого. Как сказал тренер: главное самим не перегореть. Все зависит только от нас. В этом году действительно сильная команда. Если будем играть так, как умеем, то неважно, кто в соперниках.

— Тебя назначили капитаном…

— Здесь не надо никого мотивировать или заставлять. Все понимают, зачем мы сюда приехали. У нас отличный коллектив. Каждый может встать, сказать слово и повести за собой, – сказал Сушко.

Первый матч на турнире сборная Беларуси проведет сегодня в 22.00 против Норвегии.