Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону в Поклюке

На финише гонки преследования. Фото IBU

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На финише дистанции протяженностью 12,5 км норвежец показал результат 30 мин. 20,4 сек. На второй позиции француз Кантен Фийон Майе, третье место у российского биатлониста Александра Логинова.

Единственный представитель Беларуси в этой дисциплине Антон Смольский занял 55-е место, отстав от победителя на 5 мин. 50,6 сек.

Первый кубковый этап завершится сегодня женской гонкой преследования на 10 км. В ней примут участие две белорусские биатлонистки - Ирина Кривко и Ирина Кручинкина.-0-

Фото IBU

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