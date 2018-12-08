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Кубок мира. Вирер лидирует в общем зачете, Мякяряйнен – 2-я, Кривко – 9-я

09.12.2018 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира после первого этапа, завершившегося сегодня в Словении.

После трех гонок в активе Вирер 144 очка.

Второй идет финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, сделавшая дубль на этапе в Поклюке (131). Первую тройку замыкает Паулина Фиалкова из Словакии (129).

Итальянка Лиза Виттоцци расположилась на 4-й строчке (121), польская биатлонистка Моника Хойниш – 5-я (104), украинка Юлия Джима – 6-я (98).

Белоруска Ирина Кривко поднялась на 9-е место (87). Другие белорусские спортсменки очков пока не набрали.

Полная таблица общего зачета женского Кубка мира сезона-2018/19

 
 
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира после первого этапа, завершившегося сегодня в Словении.
 
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