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Суперлига. «Минчанка» проиграла «Сахалину» на тай-брейке
09.12.2018 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российская Суперлига
Женщины
Минчанка – Сахалин 2:3 (23:25, 25:23, 25:11, 22:25, 9:15)
9 декабря, 17.30, ДС «Уручье»
Положение команд: «Локомотив» -12 очков (5 игр), «Динамо» Москва – 11 (5), «Сахалин» – 11 (5), «Динамо» Краснодар – 10 очков (5), «Ленинградка» – 9 (5), «Уралочка-НТМК» – 9 (5), «Динамо-Казань» – 8 (5), «Заречье-Одинцово» – 6 (5), «Енисей» – 5 (5), «Минчанка» – 5 (5), «Динамо-Метар» – 2 (5), «Протон» – 1 (5).
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Российская Суперлига Женщины Минчанка – Сахалин 2:3 (23:25, 25:23, 25:11, 22:25, 9:15) 9 декабря, 17.30, ДС «Уручье» Положение команд: «Локомотив» -12 очков (5 игр), «Динамо» Москва – 11...
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