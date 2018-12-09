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Николай Сигневич: «Имеем шансы выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Хочется завершить год на мажорной ноте»
10.12.2018 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Николай Сигневич поделился ожиданиями от предстоящего матча с ПАОК, сообщает
– Как настроение в первые дни греческого мини-сбора?
– Хорошее. Погода более благоприятная, чем в Беларуси. Правда, мне не особо хотелось куда-то отправляться. Понимаю: в Греции условия для подготовки лучше. Но последние месяцы у БАТЭ столько разъездов, что практически не удавалось уделить время семье, родным.
– Тяжело ли заставлять себя напряженно трудиться в концовке сезона?
– Если бы матч в Салониках уже ничего не значил с турнирной точки зрения, то пришлось бы куда сложнее. Но перед нами стоит вполне достижимая задача – и это добавляет сил. Долго двигались по еврокубковой дистанции, пробились в групповой раунд Лиги Европы, а теперь имеем шансы выйти в 1/16 финала. Очень хочется завершить год на мажорной ноте!
– Закрутка в квартете L перед заключительным туром сумасшедшая.
– Согласен. Сразу было ясно, что
– Сентябрьский поединок с ПАОКом стоит попросту выкинуть из головы?
– Я наблюдал за тем матчем с трибуны и, как и все остальные зрители, оказался крайне удивлен случившимся на стартовом отрезке. Быстро пропустили, не сумели оправиться от шока – и соперник отличился еще дважды. Думаю, это неудачное стечение обстоятельств и настоящей наша команда предстала не тогда, а в домашних сражениях с «Челси» и «Види».
– А в целом собственными бомбардирскими достижениями в нынешнем году доволен?
– Скорее нет. Не скажу, что разочарован, однако хотелось бы большего. Мог бы убедительнее провести вторую половину сезона. Но из-за повреждений выпадал из строя, возвращался, опять набирал форму. В квалификации Лиги чемпионов выступал с травмой, впрочем, знал, на что шел.
– С ПАОКом тебе доводилось соперничать?
– Да, на Крите. Тогда уступили 1:3. Но в Салониках я с «Платаниасом» бывал. Мы здесь жили перед чемпионатным матчем с «Верией». Эта команда базируется в 70 километрах.
– Какой посещаемости на знаменитой «Тумбе» ожидаешь вечером 13 декабря?
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Напомним, игра ПАОК – БАТЭ состоится 13 декабря.
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Николай Сигневич: «Имеем шансы выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Хочется завершить год на мажорной ноте»
Нападающий БАТЭ Николай Сигневич поделился ожиданиями от предстоящего матча с ПАОК, сообщает пресс-служба борисовчан.
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