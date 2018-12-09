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ЧМ-2019 (U-20). Дивизион 1 А. Беларусь против Франции

10.12.2018 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в немецком Фюссене молодежная сборная Беларуси проведет второй матч на чемпионате мира.

ЧМ-2019 (U-20)

Дивизион 1

Группа А

Беларусь – Франция

10 декабря, 17.30.

Германия – Норвегия

10 декабря, 21.00.

Таблица: Беларусь – 3 очка (1 игра), Франция – 3 (1), Германия – 2 (1), Австрия – 1 (1), Норвегия – 0 (1), Латвия – 0 (1).

Отметим, что повышение получит победитель турнира.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в немецком Фюссене молодежная сборная Беларуси проведет второй матч на чемпионате мира.
 
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