Исаев ответил Криушенко: «Решение проблем нашего футбола уж точно не в возврате в СССР»

Футбольный агент Валерий Исаев на своей странице в Facebook выступил с критикой в адрес главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко.

«Ну и тут засада...Куда потянуло главного тренера сборной? Какой СССР? Куда нужно возвращаться, к каким условиям? Они ведь те же что и при СССР. Я имею в виду поля, инфраструктуру, систему подготовки.

Одно изменение вижу точно. Детские тренеры стали меньше пить, значительно меньше. Никуда не нужно возвращаться ни в СССР, ни в ВКЛ. Мы сегодня живем в Республике Беларусь, скажите об этом Криушенко. И решение проблем нашего футбола лежит совсем в другой плоскости и уж точно не в возврате в СССР. Это он, похоже, с новым генсекретарем пошептался. Как это все печально», – сказал Исаев.

Игорь Криушенко: «Важно вернуться к условиям, которые были в СССР. У нас была хорошая система подготовки»