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Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019

10.12.2018 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019 (в качестве организации оказывающей поддержку), которые пройдут в Минске в 2019 году.

Уже выпущена лимитированная партия презервативов с логотипом Игр. Их уже можно найти в некоторых розничных и аптечных сетях. Сообщается, что такие презервативы можно будет купить как в стандартной линейке, так и в премиальном сегменте (презервативы в капсульной упаковке).

Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019

Также презервативы INDIGO будут предоставлены всем делегациям и участникам II Европейских игр 2019. 

Производителем презервативов является белорусская фармацевтическая компания «Фармин».

Вторые Европейские игры 2019 года пройдут в столице Белоруссии, городе Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019 (в качестве организации оказывающей поддержку), которые пройдут в Минске в 2019...
 
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