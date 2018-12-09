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Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019
10.12.2018 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019 (в качестве организации оказывающей поддержку), которые пройдут в Минске в 2019 году.
Уже выпущена лимитированная партия презервативов с логотипом Игр. Их уже можно найти в некоторых розничных и аптечных сетях. Сообщается, что такие презервативы можно будет купить как в стандартной линейке, так и в премиальном сегменте (презервативы в капсульной упаковке).
Также презервативы INDIGO будут предоставлены всем делегациям и участникам II Европейских игр 2019.
Производителем презервативов является белорусская фармацевтическая компания «Фармин».
Вторые Европейские игры 2019 года пройдут в столице Белоруссии, городе Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
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Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019 (в качестве организации оказывающей поддержку), которые пройдут в Минске в 2019...
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