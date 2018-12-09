Белорусский бренд презервативов INDIGO стал официальным партнером II Европейских игр 2019 (в качестве организации оказывающей поддержку), которые пройдут в Минске в 2019 году.

Уже выпущена лимитированная партия презервативов с логотипом Игр. Их уже можно найти в некоторых розничных и аптечных сетях. Сообщается, что такие презервативы можно будет купить как в стандартной линейке, так и в премиальном сегменте (презервативы в капсульной упаковке).





Также презервативы INDIGO будут предоставлены всем делегациям и участникам II Европейских игр 2019.

Производителем презервативов является белорусская фармацевтическая компания «Фармин».

Вторые Европейские игры 2019 года пройдут в столице Белоруссии, городе Минске с 21 по 30 июня 2019 года.