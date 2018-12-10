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Шлойдо о возможном слиянии «Минска» и «Динамо»: «Сам допускаю, что возможно все. Но о слиянии клубов сказать не могу ничего. Зачем комментировать слухи?» 

10.12.2018 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель «Минска» Игорь Шлойдо прокомментировал информацию о возможном слиянии его команды с минским «Динамо».

«До меня подобные слухи, конечно, доходят. Но ни один чиновник, руководитель, коллега пока не сказал, что есть такой вариант. Интересовался в управлении спорта и туризма Мингорисполкома. Там тоже в неведении и никаких указаний не получали. Ни обсуждений, ни совещаний... А сам допускаю, что возможно все. Но о слиянии клубов сказать не могу ничего. Зачем комментировать слухи?» – задался вопросом Шлойдо, сообщает «Прессбол».

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель «Минска» Игорь Шлойдо прокомментировал информацию о возможном слиянии его команды с минским «Динамо».
 
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