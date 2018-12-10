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«Барселона» отказалась проводить матч с «Жироной» в США
10.12.2018 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.
Каталонский клуб выступил с заявлением, в котором отказался от проведения игры в Северной Америке.
«Клуб отказывается от своей готовности проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения.
У нас было желание провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – говорится в заявлении «Барселоны».
Матч «Жирона» –
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Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.
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