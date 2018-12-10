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Сидоренко после проигрыша «Витязю»: «Хочу сказать спасибо болельщикам, которые приходят на арену и верят в команду»
10.12.2018 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
– Матч сложился не по нашему сценарию. В Подольске нам удался первый период, сегодня – мы провалили начало. Хорошо, что выстояли в меньшинстве. Соперник забил гол и перестроил игру. Мы создали достаточно моментов, которые должны были реализовывать. Вратарь
– Насколько довольны игрой Бута?
– Они приехал в с другого континента им ему надо время адаптироваться. Дэвиду еще тяжело, и он пока еще не может воспользоваться теми. Бут – игрок мощный, он может нам придать мощи в позиционном нападении. В игре с
– Бывает тренеры, чтобы прервать неудачные серии, например, в церковь ходят…
– Мне уже предлагали. Почему нам не везет?! Созваниваюсь с одним известным тренером
– Возможны ли изменения в составе после международной паузы? Будут ли усиления игроками команд национального чемпионата?
– Посмотрим. Есть пару кандидатов. Надо посмотреть их в игре и разобраться с этим. Дадим шанс. Есть у меня вопросы, например, по
– Что надо сделать, чтобы команда забивала в большинстве?
– Все сводится к качеству бросков, уровню мастерства. Вышли на реализацию, и игроки должны вложить шайбу в клюшку партнеру. Вот как сегодня Буйницкий не забил? Это человеческий фактор. Я прекрасно понимаю эти поражения. Сегодня хотели выиграть, желание было. Надо играть с холодной головой, обуздать эмоции. Нам иногда нужен «мусорный» гол, чтобы он придал эмоций, – сказал Сидоренко.
«Динамо» Минск – «Витязь». Матч посетили 7535 зрителей
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Сидоренко после проигрыша «Витязю»: «Хочу сказать спасибо болельщикам, которые приходят на арену и верят в команду»
Главный тренер минского «Динамо» Андерй Сидоренко прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Tribuna.com.
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