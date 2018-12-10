Сидоренко после проигрыша «Витязю»: «Хочу сказать спасибо болельщикам, которые приходят на арену и верят в команду»

Главный тренер минского Андерй Сидоренко прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) в рамках регулярного чемпионата , передает корреспондент Tribuna.com.

– Матч сложился не по нашему сценарию. В Подольске нам удался первый период, сегодня – мы провалили начало. Хорошо, что выстояли в меньшинстве. Соперник забил гол и перестроил игру. Мы создали достаточно моментов, которые должны были реализовывать. Вратарь поймал кураж. Нам надо было забить «мусорные голы», сыграть более агрессивно в атаке, но это не удалось. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые приходят на арену и верят в команду.

– Насколько довольны игрой Бута?

– Они приехал в с другого континента им ему надо время адаптироваться. Дэвиду еще тяжело, и он пока еще не может воспользоваться теми. Бут – игрок мощный, он может нам придать мощи в позиционном нападении. В игре с он шевелился до третьего периода, а потом подсел. Конечно, от иностранцев мы все ждем более стабильной игры, чтобы они были лидерами.

– Бывает тренеры, чтобы прервать неудачные серии, например, в церковь ходят…

– Мне уже предлагали. Почему нам не везет?! Созваниваюсь с одним известным тренером , и он мне говорит: «Сходи в церковь, чтобы повезло». Когда не идет игра и присутствует напряжение, все методы хороши. У тренеров есть такое суеверие.

– Возможны ли изменения в составе после международной паузы? Будут ли усиления игроками команд национального чемпионата?

– Посмотрим. Есть пару кандидатов. Надо посмотреть их в игре и разобраться с этим. Дадим шанс. Есть у меня вопросы, например, по .

– Что надо сделать, чтобы команда забивала в большинстве?

– Все сводится к качеству бросков, уровню мастерства. Вышли на реализацию, и игроки должны вложить шайбу в клюшку партнеру. Вот как сегодня Буйницкий не забил? Это человеческий фактор. Я прекрасно понимаю эти поражения. Сегодня хотели выиграть, желание было. Надо играть с холодной головой, обуздать эмоции. Нам иногда нужен «мусорный» гол, чтобы он придал эмоций, – сказал Сидоренко.

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