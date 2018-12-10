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«МЮ» не продаст Погба зимой

11.12.2018 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с полузащитником Полем Погба в январе, несмотря на интерес к нему со стороны «Ювентуса».

Субботний матч АПЛ с «Фулхэмом» (4:1) француз провел в запасе, а в предыдущей игре с «Арсеналом» (2:2) вышел на замену лишь на 75-й минуте.

Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана и вступал с ним в перепалки. Однако руководство клуба пока не намерено продавать игрока.

Жозе Моуринью: «У Погба есть потенциал, чтобы стать фантастическим игроком»

 
 
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«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с полузащитником Полем Погба в январе, несмотря на интерес к нему со стороны «Ювентуса».
 
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