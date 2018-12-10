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Греческий журналист: «У ПАОКа бюджет около 30 миллионов долларов. Это больше, чем у «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»

11.12.2018 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист из Салоник Гиоргиос Кастанис в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал о финансовом благополучии ПАОКа накануне матча групповой стадии Лиги Европы с БАТЭ.

– Как в Салониках относятся к президенту клуба Ивану Саввиди?

– Его здесь обожают. Ведь именно Саввиди создал такую сильную команду. Начиная с 2012 года он вложил в ПАОК огромные деньги – около 100 миллионов евро. И результаты начали приходить: в 2017-м и 2018-м – победы в Кубке, а теперь команда нацелена на выигрыш чемпионата.

– Какой у клуба бюджет?

– 31-32 миллиона евро. Это рекордные цифры в истории ПАОКа и самые высокие в нынешнем чемпионате Греции.

– А где же традиционные гранды — «Олимпиакос» и «Панатинаикос»?

– ПАОК сейчас богаче и сильнее их. Не забывайте, что в Греции по-прежнему экономический кризис – никуда наши проблемы не делись. Это непосредственно влияет и на футбол – клубы, в том числе ведущие, уже не могут покупать такое количество сильных и опытных иностранцев. Тот же «Панатинаикос» нынче больше делает ставку на молодых доморощенных талантов, что само по себе для греческого футбола не так и плохо.

Матч ПАОК – БАТЭ состоится 13 декабря в Салониках. Начало – в 20:55 по белорусскому времени.

 
 
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Журналист из Салоник Гиоргиос Кастанис в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал о финансовом благополучии ПАОКа накануне матча...
 
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